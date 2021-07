Itapiranga: Jovens são presos por uso de dinheiro falso

A Guarnição da Polícia Militar Rodoviária de Iporã do Oeste prendeu dois jovens, por volta das 10h45min desta segunda-feira, 12.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada pela Polícia Militar de São João do Oeste em virtude de dois homens estarem repassando notas de 50 reais falsas no comércio local.

Eles estavam em um Citroen C3 preto, emplacado em Itapiranga. O veículo foi abordado na SC 163, na localidade de Santa Fé Alta, interior de Itapiranga.

A Polícia Rodoviária fez a abordagem e durante busca pessoal e no Citroen localizou 1.650 reais em notas falsas de 50 reais, 746 reais de dinheiro adquirido com a troca das notas falsas, bem como 9,75 reais em moedas.

Os dois ocupantes do veículo foram presos. O dinheiro foi apreendido. Os envolvidos são um jovem de 25 anos, natural de Porto Alegre e atualmente residindo no bairro Santa Tereza, e outro de 22 anos, natural de Nova Xavantina - Mato Grosso, residindo no Bairro Floresta.

