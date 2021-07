Dois homens são presos suspeitos de roubo a mão armada em Redentora

Na manhã desta segunda-feira (12) a Polícia Civil deu cumprimento a dois mandados de prisão preventiva em desfavor dos indivíduos A.B.S, 32 anos, e A.A.C., 18 anos, suspeitos da prática de crimes de roubo à mão armada em estabelecimento comercial, receptação de motocicletas, e, um deles, de homicídio tentado.

As investigações, que duraram quatro meses, foram realizadas na Delegacia de Polícia de Redentora, que, numa das prisões de hoje, contou com o apoio da congênere de Miraguaí e da Brigada Militar.

As prisões encerram um ciclo de crimes contra o Patrimônio que vinham ocorrendo entre Redentora e Miraguaí, e que tinham como alvos, também, furtos e roubos de motocicletas.

A.B.S., 32 anos, já se encontra preso no Presídio Estadual de Três Passos, pois, na condição de Foragido da Justiça, já fora capturado anteriormente pela Brigada Militar.

