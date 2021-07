SC:Motociclistas ficam feridas em colisão na BR 163

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São José do Cedro, foi uma colisão traseira de moto em veículo. O fato ocorreu na BR 163 em São José do Cedro por volta das 7h20 desta segunda-feira, 12.

Se envolveram uma motocicleta Yamaha Fazer, vermelha de Cedro e um Ford Fiesta, cor Branca, também de São José do Cedro.

Na motocicleta transitavam duas mulheres, ambas com 23 anos, que sofreram ferimentos leves, foram atendidas e conduzidas ao Hospital Cedro. A condutora do veículo, nada sofreu e não necessitou de atendimento, permanecendo no local.

