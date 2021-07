Sicredi disponibiliza R$ 38,2 bilhões para a safra 2021/2022

Parceiro do agronegócio há mais de um século e segunda maior instituição financeira do Brasil em crédito rural, o Sicredi irá disponibilizar mais de R$ 38 bilhões aos produtores no Plano Safra 2021/2022. O valor representa um aumento de 31% em relação ao concedido no ano safra anterior e a projeção é de que os recursos sejam disponibilizados em aproximadamente 290 mil operações.

Desse total, a expectativa da instituição financeira cooperativa, que reúne mais de cinco milhões de associados em 24 estados e no Distrito Federal, é disponibilizar R$ 21,5 bilhões para operações de custeio, R$ 12,1 bilhões para investimentos e R$ 1,6 bilhão para comercialização e industrialização. Além desses valores, a projeção de conceder R$ 3 bilhões por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR).

Com foco em atendimento aos pequenos e médios produtores, serão R$ 7,9 bilhões via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), um volume 28% maior do que o verificado no ano safra passado, e de R$ 6,6 bilhões via Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP), alta de 29%. A previsão é de mais de 220 mil operações para esses públicos, o que representa 80% do total da safra.

— Temos uma ligação muito forte com o agronegócio e buscamos estar sempre próximos aos produtores, com agências em suas localidades, o que permite, não só prestar consultoria, mas também conhecer de perto a realidade de cada região, suas culturas e características. Com isso, conseguimos ter uma projeção mais acertada das necessidades dos agricultores e pecuaristas, disponibilizando as soluções mais adequadas para atende-las — afirma Gustavo Freitas, diretor executivo de Crédito do Sicredi.

A Sicredi Raízes RS/SC/MG estará disponibilizando aos seus associados aproximadamente R$ 270 milhões para custeio da safra 2021/2022 e cerca de R$ 90 milhões para investimentos no segundo semestre deste ano. Os projetos para solicitação do crédito já estão sendo recebidos. O associado pode procurar a sua agência ou conversar com o gerente da sua conta através do WhatsApp (51) 3358 4770 para dar andamento à contratação.

