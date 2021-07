Loja Mix Store cumprirá roteiro de entregas e vendas pela Região Noroeste

Entre os dias 12 e 15 de julho, o representante da Loja Mix Store de Tenente Portela cumprirá roteiro de entregas e vendas de mercadorias por vários municípios das regiões de Santa Rosa, Santo Ângelo, Ijuí e Cruz Alta.

A Loja Mix Store é especializada em produtos e acessórios para a customização de cuias, chinelos e outros objetos. Tem para venda, meia pérola, pérola inteira, pérolas craqueladas e acrílicas, strass, fios encerados, bicos de pato, mantas em vidro, colas em silicone, tapa-erva, letras em MDF, enfeites variados, cautelas auto-colantes, chaveiros, flor pérola, fitas em cetim e gorgorão, e pingentes. A Loja Mix Store também vende, cuias encapadas de chimarrão (com e sem símbolos) e de tererê para personalização, além de chinelos da marca Havaianas.

Uma vez por mês, a Loja Mix Store faz entregas e vendas em inúmeros municípios da Região Noroeste. Os produtos ainda podem ser enviados via Correios ou ônibus. Encomendas pelos telefones (55) 99960 8343 ou 99997 1553, ambos com o aplicativo WhatsApp.

Vá conferir a variedade de produtos com ótima qualidade e preços acessíveis. A Loja Mix Store está situada na Rua Arthur Ambros, no centro da cidade de Tenente Portela. Você também pode conhecer os produtos através do Facebook.

ROTEIRO

Segunda-feira (12/7):

- Três Passos, Bom Progresso, Humaitá, Campo Novo, Santo Augusto, São Martinho, Três de Maio e Horizontina.

Terça-feira (13/7):

- Tucunduva, Tuparendi, Santa Rosa.

Quarta-feira (14/7):

- Giruá, Santo Ângelo e Entre-Ijuís.

Quinta-feira (15/7):

- Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Condor e Palmeira das Missões.

