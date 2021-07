Vinho argentino foi apreendido em Crissiumal

Na tarde de ontem, domingo, às 15:15 horas, os policiais militares realizavam diligências na área rural do município de Crissiumal, quando foi visualizado um veículo Gol cor branca transitando em atitude suspeita vindo da região da fronteira com a Argentina.

O motorista não obedeceu à ordem de parada obrigatória e tentou fugir em alta velocidade, sendo perseguido, e durante o encalço da ação policial, o motorista abandou o veículo e fugiu para o interior de um matagal. Ao ser fiscalizado o veículo foram localizadas quinze caixas com garrafas de vinhos argentinos, totalizando 88 garrafas de origem estrangeira. A mercadoria e o veículo foram apreendidos, e deixados à disposição da Justiça Federal.

