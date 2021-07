Estado deverá ter temperaturas e chuvas próximas da média até setembro

O monitoramento da temperatura da superfície do mar indica neutralidade no padrão do Oceano Pacífico Equatorial para os próximos três meses, o que significa chuvas e temperaturas próximas da média para julho e agosto, com possibilidade de temperaturas e umidade relativa do ar mais elevadas em setembro. É o que aponta o boletim trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul (COPAAERGS).

O prognóstico para o mês de julho indica que as chuvas serão pouco acima da média no Sul do RS e próximas da média nas demais áreas. Para o mês de agosto, esperam-se chuvas pouco abaixo da média no Noroeste e próximas da média nas demais regiões. Em setembro, as chuvas deverão ficar pouco acima da média no Sul, Leste e Nordeste, e próximas da média nas demais áreas.

Com relação às temperaturas, a maior frequência das frentes frias contribuirá para maiores variações ao longo deste trimestre, com a previsão de temperaturas médias próximas da climatologia nos meses de julho e agosto e acima no mês de setembro.

O boletim do COPAAERGS é elaborado a cada três meses por especialistas em agrometeorologia de 14 entidades públicas estaduais e federais ligadas à agricultura ou ao clima. O documento também lista uma série de orientações técnicas para as culturas do período.

