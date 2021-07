Tempo seco permanece no Rio Grande do Sul nos próximos dias

Os próximos sete dias permanecerão secos na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 27/2021, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater/RS e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

No sábado (10/7), o tempo continuará seco na maioria das regiões, porém a passagem de uma frente fria no oceano favorecerá o aumento da nebulosidade, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas entre a Campanha e a zona Sul. No domingo (11/7), o tempo seguirá firme, com nevoeiros e temperaturas amenas, somente na fronteira com o Uruguai as mínimas estarão próximas de 5°C.

Entre a segunda-feira (12/7) e a quarta-feira (14/7), a condição de formação de nevoeiros ao amanhecer permanecerá predominando, com elevação das temperaturas ao longo do dia e valores acima de 25°C na maioria das regiões.

