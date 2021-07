Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em São Luiz Gonzaga

Após alguns dias monitorando um local informado com ponto de tráfico de drogas, na noite de ontem, 08 de julho, uma guarnição da BM flagrou um usuário que aproximava-se do local para comprar drogas, onde havia uma mulher que o aguardava juntamente com outra mulher para efetuarem a venda da droga. Diante disso, foi realizada a abordagem, sendo que o usuário empreendeu em fuga. Momento contínuo, foi flagrado um menor de idade fracionando , embalando e pesando pedras de Crack no interior dessa residência.

As partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia e foi feita a lavratura do flagrante para as mulheres.

Material apreendido:

- 61 porções de pedras semelhante a crack, totalizando 13g;

- 3 porções de pedras semelhante a crack, totalizando 05g;

- 01 balança de precisão;

- R$461,00.

