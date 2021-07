BM realiza operação de combate aos jogos de azar em Santo Augusto

Na quinta-feira (08/07), policiais militares do 7° BPM prenderam quatro pessoas pelo crime de jogos de azar. A operação ocorreu no centro da cidade de Santo Augusto, sendo fiscalizados estabelecimentos comerciais onde foram apreendidas máquinas, cheques e o valor total de R$ 6.014,25 em dinheiro.

