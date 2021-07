185 pessoas já morreram de Covid-19 na microrregião

Os números de casos diagnosticados com Covid-19 estão em sinal de queda na Região Covid, Palmeira das Missões, que abriga municípios da Região Celeiro e do Médio Alto Uruguaí.

Desde o inicio da pandemia a região já registrou 41.654 casos confirmados da doença, com 812 mortes confirmadas. A média de mortes por caso confirmado na região é abaixo da média nacional e estadual. Por aqui, 1,94% das pessoas que contraíram a doença, acabaram falecendo.

A incidência para cada 100 mil habitantes é de 234 mortes.

Na Microrregião, a média de mortes por Covid-19 pode ser considerada elevada em alguns municípios. Em Vista Gaúcha, 3,9% da população que contraiu a doença acabou falecendo. Foram 255 casos confirmados e 10 mortes. A incidência é de 350,8 mortes para cada 100 mil habitantes.

Tenente Portela teve 1713 casos confirmados pelo estado, dos quais 31 acabaram falecendo, ou seja, 1,80% da população que contraiu o vírus acabou falecendo. A mortalidade para a taxa de 100 mil habitantes está 222,5.

Barra do Guarita teve 7 óbitos para 113 casos confirmados. É uma das maiores taxas de mortes por casos confirmados da região, já que 5,26% de quem contraiu a doença acabou não resistindo e veio a óbito. A taxa de mortes para cada 100 mil habitantes, no entanto é baixa, é segundo o estado é de 215,5.

Em Derrubadas 323 moradores tiveram diagnostico positivo da doença, destes 6 morreram, ou seja, 1,8% do total. A taxa de morte por 100 mil habitantes é de 213,9.

Da população total de Miraguaí, 584 moradores foram diagnosticados com Covid-19, destes 14 acabaram perdendo a vida. A taxa de morte na população infectada ficou em 2,39%. A incidência de óbito a cada 100 mil habitantes é de 284,3.

Das pessoas residentes em Redentora 947 já tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19, das quais 27 não resistiram e acabaram falecendo. O percentual de mortos entre os infectados foi de 2,85%. A taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes está em 233,8.

Coronel Bicaco já teve 733 casos de covid-19 confirmado, sendo que 30 pessoas acabaram falecendo, formando assim um percentual de 4,09% de mortes entre os infectados. A media de óbitos para cada 100 mil habitantes é de 409,6, ou seja, uma das mais altas da região e do estado.

Município mais populoso da Microrregião, Três Passos, já confirmou 2794 casos da doença, com 60 mortes, ou seja, 2,14% dos infectados acabaram falecendo. A taxa de óbitos para cada 100 mil habitantes no município está em 251.

Somados os municípios de Tenente Portela, Três Passos, Vistas Gaúcha, Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí, Redentora e Coronel Bicaco registraram 185 óbitos por Covid-19 que ocorreram numa população de 7.462 pessoas que contraíram a doença, ou seja, 2,47% dos contaminados acabaram perdendo a vida.

Os dados foram colhidos na manhã desta quarta-feira, 07 de julho de 2021, entre as 10 e as 11 horas da manhã, diretamente do painel de monitoramento da Secretária Estadual da Saúde e podem sofrer leves alterações de acordo com a atualização e o cadastro feito pelos municípios citados.

