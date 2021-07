Abordagem de veículo resulta em prisão de homem e apreensão de 150kg de peixes em São Luiz Gonzaga

Após denúncia de que um veículo estaria deslocando de Uruguaiana com destino à Santa Rosa e que possivelmente estaria transportando produtos ilícitos , o serviço de inteligência da Brigada Militar de São Luiz Gonzaga monitorou o mesmo, que posterior com apoio das guarnições foi abordado na RS 168 próximo à BR 285. O condutor foi identificado e durante a revista veicular foram localizados na carroceria do veículo 150 kg de peixes, sendo 85 da espécie Piava e 05 da espécie Pati.

Foi constatado também que havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Mato Grosso em desfavor do condutor.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais e os peixes foram apreendidos e entregues para a Vigilância Sanitária. O veículo foi recolhido para o guincho.

