Militares e trabalhador de pedreira mortos em explosão são identificados

Foi concluído na noite de ontem o trabalho pericial de identificação dos dois militares do Exército Brasileiro e do funcionário de uma pedreira que morreram após explosão acidental em Guaporé-RS.

As vítimas são: o 1° Sargento Roberto Czremeta, o 3° Sargento Diego Piedade de Souza e o funcionário da empresa Britagem Mig Britas, Irineu Ghiggi. Os militares eram atuantes na 3ª Região Militar do Estado, sediada em Porto Alegre.

O senhor Irineu era experiente trabalhador, com cerca de 30 anos de trabalhos na pedreira e conhecia a rotina de explosivos.

O acidente ocorreu por volta das 13h30 de ontem (8), quando os militares prepararam uma explosão controlada de explosivos apreendidos por estarem envolvidos em irregularidades na cidade. Na região de Guaporé, foram apreendidos 531 quilos de emulsão encartuchada, 200 quilos de emulsão encartuchada, 338 metros de cordel detonante, 305 espoletas, 11 unidades de conjunto estopim e espoleta, 187 metros de estopim, 336 metros de acionador pirotécnico conhecido como brinel e 40 unidades de retardo. O material superou o peso de 700kg.

Todo o material foi levado para a pedreira onde seria detonado, com supervisão do exército. Metade dos explosivos detonou e a outra não. Os militares e o trabalhador se aproximaram para ver o que aconteceu com o restante do material e então os explosivos detonaram, matando os três na hora e ferindo outros cinco. Os feridos foram internados no Hospital de Guaporé e a princípio não seria grave.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.