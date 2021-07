Crissiumal: Inquérito sobre tentativa de homicídio é enviado ao Poder Judiciário

A Polícia Civil de Crissiumal enviou à Justiça na quinta-feira (8/7), o inquérito sobre o crime de tentativa de homicídio registrada no dia 14 de junho deste ano.

A investigação apurou que a mulher indiciada colidiu intencionalmente com o seu veículo contra a motocicleta conduzida pelo seu ex-companheiro. Na sequência, uma pessoa que estava no passeio público sofreu lesões corporais graves ao ser atingido pela moto. O fato ocorreu no centro da cidade.

O delegado Willian Garcez revelou que o procedimento seguirá para análise do Ministério Público (MP-RS).

