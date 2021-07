Menor de idade é apreendido com drogas em Frederico Westphalen

A Brigada Militar (BM) de Frederico Westphalen apreendeu, na tarde da quarta-feira (7/7), um menor de idade devido ao tráfico de drogas. Com o indivíduo, foram encontradas 42 gramas de cocaína na pedra e 14,6 gramas de crack.

O adolescente e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para o registro da ocorrência.

