Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 18ª sessão ordinária realizada no dia 5 de julho de 2021

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a vigésima terceira sessão, décima oitava ordinária, da décima quarta Legislatura.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Loredi Adriel Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori (PP).

Após lida, a ata da sessão anterior, nº 22/2021, foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matéria apreciada na ordem do dia e aprovada:

- Projeto de Lei nº 055/2021, de 14 de junho de 2021: Ratifica a natureza jurídica do Consórcio Rota do Yucumã, aprova o protocolo de intenções e dá outras providências.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Secretaria da Câmara Municipal aos 6 de julho de 2021.

Roselaine Farezin – Contabista

