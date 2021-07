PR: engavetamento após acidente com time de futsal deixa sete feridos

Sete pessoas ficaram feridas em um engavetamento que envolveu 10 veículos na pista sentido Santa Catarina da BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná. O acidente aconteceu seis quilômetros antes do local em que um ônibus que levava um time de futsal tombou e atingiu dois veículos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os 10 veículos, estão carros e carretas. O engavetamento foi causado pelo congestionamento que aconteceu após o primeiro acidente, que deixou dois mortos.

Cinco pessoas tiveram ferimentos leves, uma teve ferimentos moderados e outra foi levada em estado grave. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São José de Joinville e para o Pronto Atendimento de Garuva, em Santa Catarina.

O sentido norte da BR-376 está fechado a partir do km 660. No sentido contrário, o congestionamento alcança 20 km.

