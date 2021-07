Colisão frontal entre carros deixa homem morto na SC-163

O acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira, 08, na SC-163, linha Cordilheira em Itapiranga.

A colisão frontal envolveu um Mobi e uma Duster, ambos os veículos com placas de Itapiranga.

A vítima que morreu no local do acidente conduzia o Fiat/Mobi.

O Corpo de Bombeiros está no local, faz todos os levantamentos e aguarda a chegada do IML, Instituto Médico Legal para a remoção do corpo.

Além da vítima fatal, outras pessoas também ficaram feridas e precisaram de atendimento.

