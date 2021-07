Criança de três anos morre após cair de trator em Colorado-RS

Uma criança de apenas três anos morreu após cair de um trator em Colorado-RS, ontem (7). Conforme registro policial, a criança estava no trator, em movimento, com os avós, quando ele acabou caindo e sendo atingido pela máquina. Ele foi socorrido e levado ao Hospital São Jacob, de Selbach, mas acabou não resistindo e vindo a falecer. O fato está sendo apurado pela Polícia Civil.

