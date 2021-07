Chiapetta: FT Segurança Alimentar apreende 300 quilos de alimentos impróprios para o consumo

Agentes da Força Tarefa (FT) do Programa Segurança Alimentar, sob coordenação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), fiscalizaram na quarta-feira (7/7), três estabelecimentos em Chiapetta. No total, foram apreendidos e inutilizados 311 quilos de alimentos impróprios para o consumo durante a ação. Os comércios foram autuados.

Os principais problemas encontrados nos locais vistoriados, conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO Segurança Alimentar), promotor de Justiça, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, foram produtos com prazos de validade vencidos ou sem prazos de validade, sem procedência, higienização precária, atividade industrial em área de comércio, entre outras irregularidades.

— Em um dos locais, foram encontradas peças de carne com a medula espinhal, material que é retirado em frigoríficos regulares em razão de doenças como a da ‘vaca louca’; e linfonodos, indicando lesão no animal vivo, que também não é processado em frigoríficos regulares — conta o promotor.

