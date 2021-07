Burro é flagrado com carroça carregada de maconha pela Polícia Federal no Paraná

Uma carroça puxada por um burro foi flagrada com um carregamento de 291,5 quilos de maconha durante uma operação do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) da Polícia Federal que foi deflagrada na cidade de Guaíra, na região Oeste do Paraná.

O flagrante ocorreu na noite de terça-feira às margens do rio Paraná. Um traficante que estava conduzindo a carroça fugiu pelo matagal ao perceber a aproximação dos agentes, aproveitando-se da escuridão.

A ocorrência foi encaminhada para a sede da Polícia Federal em Guaíra. Já o burro foi levado para atendimento no Hospital Veterinário de Palotina.

A ação dos policiais federais foi realizada no âmbito da operação Hórus que conta ainda com a participação dos efetivos do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) da Polícia Militar, Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) da Polícia Civil e do Exército Brasileiro.

