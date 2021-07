UTI do HSA está com dez pessoas internadas com Covid-19

A ocupação de leitos clínicos por Covid-19 no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela segue baixa. Atualização das 9 horas da manhã de hoje mostrava que a casa de saúde tratava de 10 pessoas nestes espaços. O HSA tem 30 leitos clínicos para tratar casos de Covid-19.

10 pacientes com Covid-19 estão internados na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Santo Antônio. A UTI ainda tem outros três pacientes com outras doenças, ou seja, 13 dos 15 leitos regulares da entidade estão ocupados. 11 desses pacientes estão intubados fazendo uso de respiradores.