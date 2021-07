Salão de Iniciação Científica e Tecnológica da Agricultura está com inscrições abertas

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), por meio do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), esta? com inscrições abertas para o 10º Salão de Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica (Sicit), 5º Workshop de Pós-Graduação e a Mostra de Pesquisa. O evento ocorrerá em formato online, com transmissão pelocanal de eventos do DDPA no YouTube, nos dias 29 e 30 de setembro. Serão apresentados resultados de pesquisas realizadas na área agropecuária. O tema das palestras de abertura deste ano é “Ciência, comunicação e sociedade”.

Para apresentar trabalhos, os bolsistas devem estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino superior e envolvidos em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Os inscritos deverão submeter resumo e apresentar o trabalho em forma de pôster e oralmente, de acordo com as vagas disponíveis. O público em geral pode participar como ouvinte.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo linkwww.even3.com.br/xsicit. Os resumos deverão ser enviados de acordo com modelo doAnexo I do editalpara o e-mail [email protected] até 1º de agosto. Os autores serão informados sobre o aceite dos trabalhos a partir de 23 de agosto. As inscrições para ouvintes ficarão abertas até 28 de setembro.

O 10º Sicit, 5º Workshop de Pós-Graduação e a Mostra de Pesquisa têm como objetivos possibilitar aos alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores do DDPA, e de outras instituições, apresentarem os resultados de suas atividades de pesquisa, estimulando curiosidade científica, raciocínio lógico, senso crítico, responsabilidade e entusiasmo pela ciência. Também busca despertar o interesse na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e processos inovadores, divulgando a geração de conhecimento e a transferência de novas tecnologias e serviços para a agropecuária gaúcha.