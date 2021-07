Vacinação contra Covid-19 em pessoas acima de 44 anos ocorre amanhã em Três de Maio

A Secretaria de Saúde de Três de Maio comunica que vai aplicar a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima de 44 anos do município. A imunização vai ocorrer amanhã, dia 8, nas dependências da Igreja Batista, a partir das 13h.

Serão distribuídas 600 senhas para aplicação mediante ordem de chegada. Os munícipes devem apresentar um documento de identidade e a caderneta de vacinação.

Quem quiser contribuir com a “Vacinação Solidária”, campanha promovida pela Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com a Setrem, pode levar consigo 1kg de alimento não perecível, que será doado às famílias que passaram por necessidades durante a pandemia.

