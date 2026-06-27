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Região Celeiro altera expediente das prefeituras devido a jogo do Brasil; Tenente Portela terá turno único das 7h às 13h

A AMUCELEIRO divulgou o levantamento completo dos horários de atendimento de cada município associado para a próxima segunda-feira (29/06), com a maioria das administrações concentrando suas atividades na parte da manhã.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/AMUCELEIRO
27/06/2026 às 16h03 Atualizada em 27/06/2026 às 16h28
Região Celeiro altera expediente das prefeituras devido a jogo do Brasil; Tenente Portela terá turno único das 7h às 13h
Fotos: Divulgação AMUCELEIRO

REGIÃO CELEIRO — A Associação dos Municípios da Região Celeiro do RS (AMUCELEIRO) publicou uma listagem oficial detalhando as alterações no horário de expediente das prefeituras municipais para esta segunda-feira, dia 29 de junho de 2026. 

A medida foi adotada em virtude da realização do jogo da Seleção Brasileira de Futebol contra o Japão pela fase 16 avos da Copa do Mundo, permitindo que os servidores públicos e cidadãos possam acompanhar a partida sem prejudicar integralmente a prestação dos serviços essenciais.

No município de Tenente Portela, o atendimento ao público na Prefeitura e nas secretarias municipais seguirá o modelo adotado pela grande maioria das cidades vizinhas: o expediente ocorrerá de forma contínua em turno único, iniciando às 07h e encerrando às 13h.

A estratégia visa garantir que as demandas administrativas da população portelense sejam plenamente acolhidas no período da manhã, liberando as estruturas públicas no início da tarde, antes do início do evento esportivo.

Panorama nos demais municípios da AMUCELEIRO

O levantamento, atualizado pela associação na última sexta-feira (26/06), mostra um alinhamento quase unânime entre as prefeituras da Região Celeiro, embora existam algumas exceções pontuais baseadas em decretos locais.

Confira como ficou dividida a escala de horários na região:

Das 07h às 13h (Turno majoritário): 

Além de Tenente Portela, adotam este mesmo horário os municípios de Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Crissiumal, Derrubadas, Humaitá, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Três Passos e Vista Gaúcha.

Das 07h30min às 13h30min: Coronel Bicaco.

Das 07h30min às 13h: Tiradentes do Sul.

Das 07h30min às 11h30min (Turno reduzido): Esperança do Sul e Inhacorá.

Das 08h às 11h30min: Miraguaí.

Os serviços de urgência e emergência, como atendimentos de saúde em prontos-socorros e recolhimento de lixo essencial, funcionarão sob regime de plantão conforme as diretrizes particulares de cada prefeitura. O atendimento regular de todas as administrações municipais será totalmente restabelecido na terça-feira, 30 de junho.

 

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