Diminui a quantidade de casos ativos de Covid-19 em Tenente Portela

Em aproximadamente 24 horas, reduziu de 41 para 39, o número de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela. Ainda há 19 pessoas aguardando o resultado dos exames laboratoriais.

De acordo com o boletim epidemiológico da terça-feira (6/7), o município contabiliza 1.712 diagnósticos comprovados da doença. Deste contingente, 1.643 infectados já se recuperaram. Desde o início da pandemia, 31 portelenses morreram em virtude de complicações ocasionadas pelo vírus.

Na passagem da segunda-feira para a terça-feira desta semana, não alterou a quantidade de residentes em Tenente Portela internados no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa da Covid-19. São seis pacientes contaminados e dois casos suspeitos. Três hospitalizados permanecem na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

