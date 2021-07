Policiais militares da capital e do interior do estado recebem 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Iniciou ontem, segunda-feira, dia 5, a aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 para os policiais militares da Brigada Militar que atuam na capital e interior do estado. Todos os policiais militares destes locais devem ser vacinados até o dia 9 de julho, na próxima sexta-feira, completando a imunização.

Segundo o Tenente-Coronel Macarthur Vilanova, gestor do gabinete de crise, a expectativa é atingir 90% da corporação vacinada até o final desta semana, trazendo mais segurança e tranquilidade para a operação do efetivo no atendimento cotidiano à população.

Nesta terça-feira, dia 6, o Hospital da Brigada Militar seguiu recebendo os policiais militares para a aplicação da 2ª dose. Segundo a Capitã Grazieli, a qual atua na adjuntoria de enfermagem do HBMPA, estamos vivendo um momento histórico. “Me sinto privilegiada em poder participar deste momento tão importante na vida das pessoas, podendo auxiliar na prevenção desta doença tão grave e avassaladora” diz a capitã Grazieli. A oficial ainda deixa uma mensagem importante: que todos possam compreender a importância da vacinação, independente do tipo de vacina que está sendo oferecido.

Nesta semana recebem a 2ª dose aqueles que realizaram a vacinação da 1ª dose entre os dias 5 e 16 de abril, com os imunizantes AstraZeneca. Os policiais militares seguem o cronograma de vacinação estabelecido pelo comando da corporação.

