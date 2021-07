Três de Maio: 11 casos de Covid-19 confirmados no final de semana

Três de Maio registrou apenas 11 casos de Covid-19 no final de semana. Com a atualização do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, o total de registros desde o início da pandemia é de 3.312, com 3.196 recuperados, 74 ativos e 42 mortes.

Há 98 pessoas com sintomas respiratórios no município.

Cinco moradores de Três de Maio estão internados no Hospital São Vicente de Paulo: quatro deles diagnosticados com Covid e um ainda aguarda resultado do exame laboratorial.

