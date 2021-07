PRF prende casal boliviano por tráfico de cocaína em Sarandi

Na noite de ontem segunda-feira (05), na BR-386 em Sarandi, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal boliviano por tráfico de drogas.

Durante uma ação de combate ao crime, policiais abordaram um ônibus de linha que transitava pela rodovia. O coletivo vinha de Santarém/Pará com destino a Porto Alegre/RS.

Durante a revista às bagagens dos passageiros, foram encontrados dez tabletes de cocaína que estavam com um casal de bolivianos, de 47 e 36 anos.

Parte da droga estava escondida na mochila da mulher e o restante em uma caixa metálica embaixo do banco do homem. A cocaína totalizou 10,820 quilos e seria levada até Porto Alegre. O prejuízo ao narcotráfico pode ser estimado em mais de 1,6 milhões de reais; A droga apreendida poderia produzir mais de 40 mil porções de cocaína.

Os traficantes foram presos e a droga apreendida. A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária para lavratura do flagrante.

