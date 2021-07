Presidente da FAMURS diz que prefeitos foram procurados com ‘ofertas mirabolantes’ por vacinas

O presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), Maneco Hassen, afirma que dezenas de prefeituras do Estado receberam ofertas por vacinas contra a Covid-19 vendidas de forma paralela às negociações do Governo Federal. Segundo ele, algumas propostas eram ‘mirabolantes’ e envolviam diversas marcas de imunizantes.

Em meio às incertezas no início do ano, prefeitos recém-eleitos, e até os que enfrentavam a pandemia desde 2020, receberam ofertas por meio de mensagens, ligações e em visitas pessoais. Maneco Hassen conta que até vídeos com supostos lotes de vacinas chegando em São Paulo eram divulgados.

— No início do ano, nós (prefeitos) tínhamos dúvidas. Isso obviamente causou em todos nós uma ansiedade enorme por mais vacinas — disse o presidente da FAMURS, em entrevista ao Gaúcha Atualidade da segunda-feira (5/7).

Conforme Maneco Hassen, tudo foi denunciado ao Ministério Público e ao Ministério da Saúde. Ainda, de acordo com o dirigente, a FAMURS passou a concentrar as negociações como forma de proteger os mandatários municipais.

