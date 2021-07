Legislativo aprova PL que prevê repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

Com a chancela dos vereadores, o Poder Executivo ficou autorizado a repassar R$ 48.200,00 para a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP), de Coronel Bicaco. O Projeto de Lei (PL) nº 057/2021 – que permitiu a transferência do valor – foi aprovado na sessão ordinária de 28 de junho.

Do montante total, R$ 18.200,00 serão direcionados para o pagamento dos serviços de médico plantonista. O restante – R$ 30.000,00 – irá custear despesas da AHSAP referentes ao mês de junho deste ano.

A Administração Municipal declarou situação anormal na área de saúde hospitalar em Coronel Bicaco, por isso, o Hospital Santo Antônio de Pádua está sob intervenção administrativa desde março de 2018.

