Coronel Bicaco: Edil sugere estudo para descobrir demandas dos produtores de leite

O vereador Antônio Martins (PP) lamentou, na sessão ordinária do dia 28 de junho, a diminuição constante do número de produtores de leite em Coronel Bicaco. No ano passado eram contabilizadas cerca de 70 famílias trabalhando na atividade.

O progressista revelou que se questiona sobre quais tipos de incentivos podem ser concedidos aos produtores leiteiros e outros pequenos agricultores do município. Ele sugeriu que a Secretaria Municipal da Agricultura, juntamente com a Emater/Ascar, envie servidores até a casa de cada produtor rural para ver quais são as necessidades mais urgentes. — Muitas vezes, as demandas são simples — frisou Antônio Martins.

O edil lembrou que frequentemente no plenário do Poder Legislativo são cobrados incentivos aos produtores leiteiros e perguntou se realmente os vereadores sabem o que essas famílias necessitam. — Esse estudo vai revelar o que os produtores precisam em suas propriedades — reforçou Antônio Martins.

