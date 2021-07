O rádio segue sendo suporte democrático à população, afirma doutora em Linguística Aplicada

O rádio segue servindo como suporte democrático à população dos pequenos municípios. De acordo com a jornalista, doutora em Linguística Aplicada, Nair Prata, nas pequenas comunidades, o rádio é muito mais do que veículo para se ouvir músicas e notícias: ele reforça laços, perpetua as tradições, une as famílias, é o ponto de convergências das informações.

“O rádio é a principal mídia do país, com um papel significativo na vida das pessoas, com abrangência maior do que a televisão. O rádio possui características que fazem dele um veículo singular, com linguagem oral, ampla penetração, mobilidade, baixo custo, imediatismo e instantaneidade”, diz a professora.

“O rádio possui uma função social e o jornalismo de qualidade faz parte disso. Nas pequenas localidades, isso é ainda mais desafiador.

