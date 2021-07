Moção solicitará prazo maior para adequações de oficinas mecânicas em Coronel Bicaco

Na sessão ordinária de 28 de junho, o vereador Leandro Briato (PP) propôs a elaboração em conjunto – Executivo e Legislativo – de uma moção direcionada ao Ministério Público (MP-RS) reivindicando maior prazo para que as oficinas mecânicas de Coronel Bicaco possam se adequar à Lei Ambiental.

Segundo o progressista, os empresários deste ramo também sofrem com os efeitos provocados pela pandemia. — Sabemos que para fazer qualquer reforma, qualquer adequação, se gasta muito dinheiro. Sabemos que os mecânicos não têm esses recursos no momento — ressaltou Leandro Briato.

O edil disse que o prazo para adequações à Lei Ambiental termina no final deste mês. — Todos nós vereadores devemos assinar essa moção. Não podemos permitir que as oficinas mecânicas fechem porque não conseguiram cumprir as exigências. Todos têm vontade de fazer as obras, mas as vezes falta dinheiro — finalizou o progressista.

Com a vigência da nova Lei Estadual, oficinas mecânicas de todo o Rio Grande do Sul estão sendo obrigadas a dispor de fossas sépticas para armazenar rejeitos de óleos, graxas e outros produtos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.