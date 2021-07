Coronel Bicaco vacina pessoas com 35 anos contra a covid-19

O município de Coronel Bicaco dará início a imunização contra a Covid-19 para pessoas sem comorbidades com 35 anos ou mais, na tarde desta segunda-feira, 05. Os demais grupos prioritários já divulgados anteriormente e que ainda não fizeram a primeira dose da vacina também podem comparecer na unidade básica de saúde.

O horário da vacinação é a partir das 13h30min, enquanto tiver doses disponíveis.

A população que faz parte desta faixa etária deve comparecer a sala de vacina da UBS central e não esqueça de levar junto documento de identificação e carteira de vacina.

