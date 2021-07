Mulher simula dor abdominal para ser levada até hospital e denunciar cárcere privado no RS, diz BM

Uma mulher simulou uma dor abdominal para poder ir até um hospital relatar que estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, na noite deste domingo (4), em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, segundo a Brigada Militar (BM). O homem foi preso.

De acordo com a polícia, durante o atendimento, a mulher teria contado a uma enfermeira que estava sendo mantida em cárcere privado desde a última sexta-feira (2) e que, além disso, o companheiro ameaçou ela e os filhos de morte e tirou o chip do celular. Ela ainda relatou que estava sendo agredida e abusada sexualmente.

A profissional de saúde chamou a Brigada Militar. O companheiro, que estava no saguão do local esperando pela mulher, foi detido e levado até a delegacia.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.