BM dispersa aglomerações de pessoas na cidade de Três Passos

No começo da madrugada do sábado (3/7), a Brigada Militar (BM) colocou fim em aglomerações de pessoas em estabelecimentos comerciais na cidade de Três Passos.

Por volta das 0h30min, cerca de 60 indivíduos estavam reunidos em um restaurante com música ao vivo, dançando e sem fazer uso de máscaras faciais, o que contraria as medidas sanitárias de segurança. O responsável pelo local foi autuado pela fiscalização municipal e também pela BM.

As 1h30min, os policiais militares flagraram aproximadamente 100 pessoas em frente a um posto de combustíveis, ouvindo som alto e descumprindo as orientações sanitárias de controle da Covid-19. Ao todo, 14 indivíduos foram autuados pelo crime de descumprimento de medida sanitária. A BM ainda apreendeu equipamentos de som automotivo por estar causando perturbação ao sossego alheio.

