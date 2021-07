Iraí: Homem é preso em virtude de posse ilegal de arma de fogo

Durante abordagem e revista veicular, a Brigada Militar (BM) de Iraí localizou um revólver calibre 38 municiado com cinco cartuchos intactos. O fato foi registrado na noite da sexta-feira (2/7). Os policiais militares também verificaram que a arma de fogo se encontrava em situação de furto.

Um homem de 47 anos de idade acabou preso devido à posse irregular do revólver. Ele e os demais materiais apreendidos foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Iraí para lavratura do flagrante.

