Motorista apresenta CNH adulterada e é preso em Tenente Portela

O efetivo do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto realizava fiscalização de trânsito na tarde da sexta-feira (2/7), em Tenente Portela, quando abordou um caminhão emplacado em Seberi/RS e que trafegava pela RSC 472.

O motorista, natural de Palmeira das Missões/RS, apresentou o documento pertinente ao veículo e sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categoria AD. No entanto, ao consultar o sistema de informações do DETRAN/RS, os policiais rodoviários verificaram que a CNH original é apenas categoria AB.

O indivíduo de 47 anos de idade acabou preso devido ao crime de uso e falsificação de documentação particular. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Tenente Portela para o registro da ocorrência.

