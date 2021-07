Mulher que arremessou bebê de ônibus em Panambi é presa preventivamente

Detalhe na imagem destaca a sacola plástica com a bebê caída no asfalto na madrugada da quarta-feira (30/6) (Foto: Reprodução)

Na noite da quinta-feira (1º/7), a Polícia Civil encaminhou para a Penitenciária Modulada de Ijuí a mulher de 21 anos de idade que é acusada de arremessar uma recém-nascida pela janela do banheiro de um ônibus em movimento. O fato aconteceu numa avenida na cidade de Panambi, na madrugada da quarta-feira (30/6).

A investigação conseguiu identificar a jovem após receber imagens captadas por câmeras de monitoramento em XVI de Novembro, na Região das Missões. O vídeo mostra a mulher desembarcando do ônibus, lavando as mãos numa torneira, olhando as partes íntimas e comprando absorventes em um estabelecimento comercial.

Depois de ser identificada, a jovem foi encaminhada ao hospital de São Luiz Gonzaga e, posteriormente, à Delegacia da Polícia Civil. Em depoimento, ela admitiu que jogou a bebê pela janela do coletivo e ainda contou que entrou em trabalho de parto durante a viagem. A mulher também afirmou que não sabe quem é o pai da sua filha e que não revelou a gravidez para familiares.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na tarde da quinta-feira, os policiais civis recolheram as roupas que a acusada usava dentro do ônibus e o telefone celular dela.

