Santo Augusto: Reunião define a aquisição de mamógrafo digital para o hospital Bom Pastor

A Prefeita Lilian Fontoura Depiere juntamente com a Direção da Associação Hospital Bom Pastor – AHBP, estiveram ontem, quinta-feira (01), em reunião com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, intermediada pelo deputado Ernani Polo, onde foi abordada a aquisição de recursos para a compra de um mamógrafo para o hospital Bom Pastor do município.

No encontro, ficou definido o plano de trabalho e, nos próximos dias, será assinado o convênio para a liberação de recursos para a aquisição do equipamento.

Através do deputado Ernani Polo, enquanto esteve como governador do Estado, foram liberados R$ 600 mil, via Governo do Estado, que serão somados à contrapartida do município, para a compra de um equipamento de mamografia digital.

De acordo com o presidente do Hospital Bom Pastor, Davi Ceolin, o equipamento que existe hoje no município é analógico e, a aquisição do mamógrafo digital irá oferecer exames de maior qualidade, tornando mais eficiente o diagnóstico do câncer de mama.

Também estiveram presentes a secretária municipal da saúde, Carolina Reinher, e a Diretora Administrativa da AHBP, Marilei Andrighetto.

