BM prende homem e recupera veículo roubado em Esperança do Sul

Na sexta-feira (02/07), às 00h50 policiais militares do 7º BPM de Três Passos prenderam um homem de 24 anos de idade suspeito de autoria de um roubo de veículo ocorrido na cidade de Esperança do Sul. O homem foi preso no centro na cidade de Três Passos após chocar-se contra uma árvore, na condução do veículo roubado. O suspeito não se feriu, sendo levado preso para a Delegacia de Polícia para lavradora do flagrante.

