Ministério da Saúde diz que vai iniciar nesta sexta a distribuição dos 3 milhões de doses da vacina da Janssen

O Ministério da Saúde disse que vai iniciar nesta sexta (2) a distribuição dos 3 milhões de doses de vacinas da fabricante Janssen que foram doadas pelos Estados Unidos há uma semana e ainda não deixaram o galpão do Centro de Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A distribuição das doses deve ser finalizada até domingo (4).

No dia 25 de junho, o governo federal recebeu um pouco mais de 2 milhões de doses da Janssen. No dia seguinte, chegaram mais 947 mil doses. Do aeroporto, as doses foram para o galpão do Ministério da Saúde e continuam por lá.

O recebimento da vacina da Janssen é importante, já que o imunizante precisa de apenas uma dose e ajuda acelerar o processo de vacinação em todo o país.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.