Em maio, Rio Grande do Sul tem o quinto mês consecutivo com saldo positivo de empregos com carteira assinada

O Rio Grande do Sul mais contratou do que demitiu pelo quinto mês consecutivo. O Estado abriu 7.458 vagas de emprego com carteira assinada em maio, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados na quinta-feira (1°/7).

O saldo positivo é o efeito de 96.519 contratações e 89.061 demissões no período. O resultado de maio no Estado é maior do que o registrado em abril, quando foram abertos 583 postos. Em maio do ano passado, período afetado pelo avanço da pandemia do novo coronavírus, o RS fechou 35.376 vagas no emprego formal.

No acumulado deste ano, o Rio Grande do Sul tem saldo positivo de 82.134 postos. Nos últimos 12 meses, esse indicador está em + 152.441. Analisando a variação no mês a mês neste ano no Estado, o saldo positivo teve picos em janeiro e fevereiro, retração em março e abril e nova retomada em maio.

O setor de serviços e o comércio tiveram os melhores resultados na abertura de vagas de emprego no RS em maio. Juntos, esses dois segmentos são responsáveis por + 7.986 vagas. Já a agricultura teve o pior desempenho no período, com o fechamento de 1.111 postos.

