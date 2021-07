Polícia Civil ouve suspeita de arremessar bebê de ônibus em Panambi

Após a análise das imagens de câmeras de monitoramento, o Setor de Inteligência do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em São Luiz Gonzaga, conseguiu identificar a suspeita de arremessar uma recém-nascida de dentro de um ônibus em movimento. O fato ocorreu na madrugada da quarta-feira (30/6), em Panambi.

A jovem de 21 anos de idade desembarcou do coletivo por volta das 7h20min em XVI de Novembro, na Região das Missões. O Setor de Inteligência do 14º BPM também identificou o veículo que levou a suspeita até sua residência, na área rural do município.

Diante das evidências, os policiais militares conduziram a mulher para atendimento médico no hospital de São Luiz Gonzaga. Na sequência, na Delegacia da Polícia Civil, ela foi identificada e prestou depoimento, sendo posteriormente liberada.

