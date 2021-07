Iniciada a recuperação da RSC 472 entre Frederico Westphalen e Três Passos

Mais de R$ 2 milhões estão sendo investidos na recuperação da RSC 472, entre a BR 386 e Três Passos. Os serviços, que integram o Plano de Obras 2021-2022 do Governo do Estado, começaram no dia 23 de junho e devem ser concluídos em julho.

De acordo com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, as atividades na rodovia beneficiarão usuários de diversos municípios, como Frederico Westphalen, Seberi, Taquaruçu do Sul, Vista Alegre, Palmitinho, Vista Gaúcha, Tenente Portela, Três Passos, Esperança do Sul, Derrubadas e Barra do Guarita.

— Serão 40 quilômetros de estrada em melhores condições de trafegabilidade, proporcionando um deslocamento seguro à população — afirma Juvir Costella. — A expectativa é de que as obras repercutam positivamente na economia das cidades da região, reduzindo o custo do transporte de insumos agrícolas — complementou o secretário.

Segundo o diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), Luciano Faustino, a restauração do pavimento de Frederico Westphalen a Três Passos ocorre por meio de diversas ações.

— Além da manutenção com operações tapa-buracos, iremos trabalhar com a reperfilagem nos segmentos mais críticos. Essa técnica vai nivelar as irregularidades do pavimento, que receberá uma nova capa asfáltica nos pontos danificados — ressaltou Luciano Faustino.

A última etapa da obra é a pintura da sinalização de pista, que deve ocorrer no próximo mês.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.