Prefeitura de São Martinho viabiliza agendamento para emissão de carteira de identidade

A prefeitura de São Martinho divulgou que está aberto o agendamento para emissão de carteira de identidade (RG). O agendamento poderá ser feito através do telefone da Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação, nos seguintes contatos: 55 3533-1370 ou 9 9975-1167.

Lembrando que a primeira via é gratuita. Para a emissão da segunda via, o custo é de R$ 74,11.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.