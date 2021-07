RS encerra junho com 3,2 mil mortes por Covid no mês e queda na média móvel

O Rio Grande do Sul se aproxima das 31,4 mil mortes por Covid-19. Ontem, quarta-feira (30), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) registrou mais 118 óbitos e, com isso, o estado passa a ter 31.398 vítimas da doença desde o começo da pandemia.

A maioria desses registros é de 5 a 29 de junho. Porém, outros seis, que aconteceram em datas anteriores de fevereiro a maio, também foram notificados nas últimas 24 horas.

Em junho, foram 3.206 mortes, número inferior ao mês anterior, mas com média de óbitos diários superior, já que maio tem um dia a mais, o que aponta estabilidade no bimestre.

A SES também confirmou mais 1.426 pessoas com o coronavírus. O RS tem, assim, 1.215.519 casos confirmados.

