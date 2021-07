BM de Miraguaí recupera motocicleta furtada

Motocicleta tinha sido furtada no ano de 2019 no município de Três Passos (Foto: Divulgação/BM)

Policiais militares de Miraguaí recuperaram, na tarde da quarta-feira (30/6), uma Yamaha/Fazer YS 250 que tinha sido furtada no ano de 2019 no município de Três Passos.

O efetivo da Brigada Militar (BM) realizava patrulhamento na área central da cidade quando avistou a motocicleta sendo transportada em cima de uma camioneta. Após a abordagem, ocorreu a averiguação e constatação do objeto de furto.

Um indivíduo de 29 anos de idade acabou preso e, posteriormente, apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.