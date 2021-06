Tenente Portela contabiliza 1.600 moradores curados da Covid-19

Nas últimas 24 horas, reduziu em 50% a quantidade de domiciliados em Tenente Portela internados no HSA por causa do vírus (Foto: Diones Roberto Becker)

No último dia do mês de junho, Tenente Portela alcançou a marca de 1.600 moradores recuperados do novo coronavírus. O total de infectados está em 1.697. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (30/6).

O município possui, atualmente, 68 casos ativos da doença e nove pessoas aguardando o resultado dos exames laboratoriais. Desde o começo da pandemia, 29 portelenses perderam a vida em virtude da Covid-19.

Nas últimas 24 horas, reduziu em 50% a quantidade de domiciliados em Tenente Portela internados no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa do vírus. No momento, são quatro pacientes com a contaminação diagnosticada, sendo três em leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e um na enfermaria.

